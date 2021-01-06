В НАПК указали, как не попасть под проверку декларации

1 января 2021 началась ежегодная кампания декларирования. Фото: ЕП

В Национальном агентстве по вопросам предупреждения коррупции разъяснили, какие декларации могут быть признаны рисковыми и попасть под проверку.

Соответствующее разъяснение размещено на странице Агентства в Фейсбуке.

"Из-за технических ошибок (декларанта - ред.) автоматическая система логического арифметического контроля может определить вашу декларацию рисковой. Тогда НАПК должно будет начать полную проверку вашей декларации", - отметили в НАПК.

Чтобы избежать таких неумышленных ошибок в декларации, которые могут стать причиной привлечения к ответственности, НАПК назвало наиболее распространенные из них.

Так, декларант ошибочно не указывает права пользования объектом недвижимого имущества, в котором он и/или член семьи зарегистрирован, однако не владеет им на праве собственности.

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Также декларант может не указать права пользования частным домом и одновременно не указать право пользования земельным участком под ним.

Декларант может ошибочно указать определенный объект в одном разделе и не указать связанную с ним информацию в другом. Например, в разделе 15 "Работа по совместительству субъекта декларирования" указано на отсутствие объектов для декларирования, а в главе 11 "Доходы, в том числе подарки" указаны сведения о получении доходов в виде заработной платы по другому месту работы.

Также распространенной является ошибка, когда декларант отображает сведения о приобретении объекта недвижимости, но не указывает информацию о заключении соответствующей сделки. Или указывает подаренную недвижимость в 3 разделе "Объекты недвижимости", однако не указывает информацию о подарке в разделе 11 "Доходы, в том числе подарки".

1 января 2021 года началась ежегодная кампания декларирования, которая будет длиться до 31 марта 2021 года.