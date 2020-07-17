В НАБУ вручили подозрения руководителям Судебной администрации и Окружного админсуда Киева

Подтвердили вручения подозрения. Фото: УНИАН

В Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщали о подозрениях голове Окружного административного суда Киева, его заместителю, 5 судьям и председателю Государственной судебной администрации Украины.

"17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении голове ОАСК, его заместителю и еще 5 судьям этого суда, а также председателю ГСА. Продолжается процесс вручения подозрений еще 4 лицам", - говорится в сообщении НАБУ в Twitter.

В ОАСК ранее заявили, что в здании суда проходят обыски по делам Майдана.

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Также проходили обыски в Государственной судебной администрации.

Председателю Окружного административного суда Киева Павлу Вовку объявили о подозрении в создании преступной организации и захвате власти. Об этом сообщил редактор Liga.net Петр Шуклинов в своем Telegram-канале.