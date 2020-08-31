В Москве напали на оппозиционного активиста

30 августа в Москве неизвестные напали на оппозиционного активиста Егора Жукова возле его дома.

Об этом сообщили сторонники Егора из "Команды Жукова" в Telegram.

"По словам очевидцев, на него напали двое титушек, которые в результате скрылись на самокатах. Сейчас Егор находится дома с родителями. К счастью, МРТ показало, что серьезных травм и внутреннего кровоизлияния удалось избежать", - говорится в сообщении.

Фото: telegram/blogzhukov

Московское МВД возбудило уголовное дело за побои. На месте нападения проводятся следственные действия.

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Жуков известен своей критикой Кремля. В 2019 году был приговорен к 3 годам лишения свободы условно за участие в митинге "За честные выборы" в поддержку независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу, которым отказали в регистрации из-за превышения количества якобы недействительных подписей.