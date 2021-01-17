В мороз не выходите на улицу голодными - медицинский гороскоп

Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Следите за своей осанкой. Фото: pixabay.com

17 января не выходите на улицу голодными. Одевайтесь теплее. Не забывайте о шапках и варежках в мороз. Об этом Gazeta.ua рассказала астрологиня Елена Максимова.

"Начните утро с дыхательной гимнастики, - говорит астрологиня. - Стимулируйте полноценную вентиляцию легких. Следите за своей осанкой. Расправляйте плечи во время ходьбы. Займитесь лечением мозолей и наростов на ногах. Операции по их удалению пройдут успешно. Сделайте педикюр. Из-за переутомления обостряются эндокринные заболевания. Не лишайте себя полноценного сна".

Овен

Продолжается аварийно опасный период. Не спешите при работе с острыми предметами. Бодрствуйте на дорогах.

Телец

Не провоцируйте застойных явлений в организме. Следите за своевременным выводом жидкости. Могут беспокоить камни в мочегонных путях.

Близнецы

Чаще давайте ногам отдых. Бывшие травмы могут мешать свободно передвигаться. Берегите колени.

Рак

Особенно уязвимой будет печень. Откажитесь от употребления алкогольных напитков. Перейдите на диетическое питание.

Лев

Хорошо одевайтесь перед выходом на улицу в вечернее время. Остерегайтесь простуды. Она может давать тяжелые последствия.

Дева

Будет беспокоить головная боль. Старайтесь не допускать переутомления. Решение сложных проблемных вопросов отложите до конца недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гороскоп на 17 января: астрологиня назвала знаки-счастливчики

Весы

Есть риск появления воспалительных процессов в мочегонных путях. Не медлите с лечением. Уделите больше внимания личной гигиене.

Скорпион

Не следует сдавать донорской крови. Поддержите работу органов кроветворения. Уровень гемоглобина может опасно снизиться.

Стрелец

Отложите операции по удалению опухолей и наростов. Будет плохо переноситься наркоз. Хирургическое вмешательство придется повторять.

Козерог

Недолеченная простуда может дать осложнения. Берегитесь заболевания гайморитом. Оперативные вмешательства лучше отложить.

Водолей

Обращайтесь к стоматологу только в случае крайней необходимости. Удаление и протезирование зубов будет проходить с осложнениями. Сделайте профилактику заболеваний десен.

Рыбы

Замедляться выделение ферментов желудочного сока. Еда хуже будет усваиваться организмом. Перейдите на раздельное питание.

Астрологиня рассказала, как улучшить свою жизнь и поймать удачу за хвост.