В мире отмечают День учителя

Этот День имеет целью привлечь внимание к положению учителей в обществе, их роли в развитии образования. Фото: budukursi.in.ua

5 октября в мире по инициативе ООН отмечается Всемирный день учителя.

День отмечают с 1994-го, - пишет "Укрінформ".

Именно в этот день, 1966-го, созванная ЮНЕСКО и Международной организацией труда конференция приняла Рекомендацию "О положении учителей" - первый международный документ, оценивающий условия труда учителей.

Цель этого Дня - привлечь внимание к положению учителей в обществе, их роли в развитии образования.

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По случаю Всемирного дня учителя 2018-го ООН напоминает мировому сообществу, что "Право на образование предполагает право на квалифицированного учителя". Эта тема была выбрана в ознаменование 70 годовщины принятия Всеобщей декларации прав человека (1948), что признает образование в качестве основного права, которое не может быть реализовано без права на подготовленного и квалифицированного учителя.

Сегодня Всемирный день учителя отмечают более 100 государств мира, хотя некоторые страны имеют также и национальный День учителя, в том числе и Украина.

В Верховной Раде впервые выступил учитель. Победитель премии Global Teacher Prize Ukraine-2017 Паул Пшеничка отметил важность образования для безопасности страны.