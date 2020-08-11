В Минздраве заявили, что количество госпитализированных с коронавирусом ежедневно растет

Министр Степанов говорит, что количество больных в больницах растет. Фото: pixabay

С 11 июля в Украине количество госпитализированных больных коронавирусом выросла более чем на 1,6 тисяч человек.

На сегодня в стационарные отделения больниц госпитализированы 5 тыс. 549 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"А если взять цифру, которая была месяц назад, то есть 11 июля, то это 3 тыс. 912 человек. Вы видите, как за это время выросло количество людей, находящихся в больницах и которие лечатся от коронавируса", - сказал Степанов.

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По его словам, количество госпитализированных растет каждый день. В частности во Львовской области уже третий день подряд больницы заполнены на 50%.

"Мы начали разворачивать вторую волну больниц ... Они тоже мощные. Там предусмотрено около 10 тыс. коек. Но мы должны понимать, что сколько бы мы не предусмотрели, все равно есть определенный предел, и именно поэтому у нас это вызывает большое беспокойство. Именно поэтому мы говорим об очень напряженной ситуации с развитием Covid-19 ", - заявил Степанов.

Он уверяет, что за время пандемии больницы стараются максимально быстро обеспечить необходимым оборудованием, в том числе на 2,5 тыс. увеличили количество коек, которые обеспечены централизованной подачей кислорода, и их количество продолжают увеличивать.

"Именно поэтому вчера на комиссии ТЭБ и ЧС ... я предложил дать поручение председателям облгосадминистраций прямо сейчас начать максимально быстро работать над увеличением коек с приподнятым кислородом и довести этот показатель до 80% от количества отведенных под Covid-19 коек", - сказал министр .

Степанов напомнил, что в десятки раз увеличили количество тестирований на коронавирус и восстановлена ​​система эпидемиологического надзора. Кроме того, по его словам, за четыре месяца в больницах первой и второй волн количество аппаратов искусственной вентиляции легких увеличена почти на 900 единиц. Степанов отметил, что в Украине ожидали вторую волну коронавируса в октябре-ноябре, которая будет совмещена с сезонным заболеванием гриппом, однако рост числа больных начался раньше. Он в очередной раз призвал украинцев следовать рекомендациям МЗ.

Критериям для ослабления карантина не соответствуют 9 областей Украины.Пока не готовы к смягчению карантина Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Черновицкая области.