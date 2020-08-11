Каким регионам Минздрав не рекомендует ослаблять карантин

9 областей не могут ослабить карантин. Фото: pixabay

Критериям для ослабления карантина не соответствуют 9 областей Украины.

Такие данные на утро 11 августа обнародовал Минздрав.

По АР Крым и Севастополю информации нет.

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Пока не готовы к смягчению карантина Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Черновицкая области.

В список стран красной зоны Украина добавила Польшу, Нидерланды и Грецию. В зеленую зону вернулись Австрия, Грузия, Литва, Словакия, Канада, говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины. По состоянию на 7 августа красный список Украины расширили до 105 стран.