Украина обновила список стран "красной зоны": кто попал

В список попали новые страны. Фото: Reuters

В список стран "красной зоны" Украина добавила Польшу, Нидерланды и Грецию.

В "зеленую зону" вернулись Австрия, Грузия, Литва, Словакия, Канада, говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на 7 августа "красный список" Украина расширили до 105 стран.

По прибытии из стран "красной зоны" необходимо проходить обсервацию или сдавать тесты на Covid-19.

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Полный список стран можно посмотреть по ссылке.

Во Львове после массовой свадьбы, которая состоялась в минувшие выходные, в течение недели один за другим гости стали болеть на Covid-19. Об этом сообщила врач-епидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы Наталья Тимко.