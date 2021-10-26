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вторник, 26 октября 2021 03:42

В Минздраве спрогнозировали перевод в красную зону еще трех областей в ближайшее время

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В Минздраве спрогнозировали перевод в красную зону еще трех областей в ближайшее время
Ляшко спрогнозировал перевод в "красную зону" еще трех областей. Фото: РБК

Министерство здравоохранения прогнозирует введение красного уровня эпидемической опасности во Львовской, Житомирской и Луганской областях.

"Сегодня 6 областей уже в красном уровне эпидопасности, вводится с завтрашнего дня Ривненская и Николаевская области и плюс 5 областей, которые дополнительно перешли по индикаторам, то есть 3 дня подряд два или больше индикаторов превышают установленные постановлением Кабмина", — министр здравоохранения Виктор Ляшко сказал в эфире телеканала ICTV.

Министерство здравоохранения направило представление Кабинету Министров о созыве Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Заседание может произойти 26 или 27 октября.

"Я уверен, что 100% будет принято решение о введении "красного" уровня эпидопасности во Львовской, Житомирской, Луганской областях", — заключил министр.

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Черниговская область соответствует красной зоне карантина по всем показателям. Завтра комиссия по ТЕБ и ЧС может перевести регион зону усиленного карантина.

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