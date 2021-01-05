В Минздраве сообщили, введут ли весной новый локдаун

Локдаун в январе позволит уменьшить уровень заболеваемости коронавирусом. Фото: pixabay.com

Январский локдаун позволит Украине избежать нового карантина весной.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 5 января.

"16 дней - тот срок, который необходим, чтобы сбить волну распространения коронавируса. Это нужно, чтобы мы потом не вводили никакие локдауны, чтобы мы прошли пиковый рост заболеваемости гриппом. Чтобы до весны, до апреля-мая, не вводили карантин. Чтобы выдержала наша медицинская система, чтобы мы всем смогли оказывать медицинскую помощь", - сказал он.

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Кабинет Министров решил усилить карантин в Украине с 8 по 24 января включительно. На этот период запретят работу магазинов непродовольственных товаров, кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров и ТРЦ, кафе, ресторанов и баров, кроме доставки, магазинов непродовольственных товаров и учреждений образования, кроме детских садов.