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четверг, 22 апреля 2021 23:57

В Минздраве сообщили о карантине на Пасху

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В Минздраве сообщили о карантине на Пасху
Рассказали о карантине на Пасху. Фото: Левый берег

Введение дополнительных карантинных ограничений в Украине в пасхальный период пока не планируется.

Ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Фейсбуке.

"Дополнительных ограничений на Пасху мы не планируем. Понимаю, как важно украинцам отпраздновать этот светлый день согласно традициям. А для меня важно, чтобы эти празднования прошли с соблюдением всех правил безопасности", - написал Степанов.

Несмотря на то, что пик пандемии пройден и "даже столица после 30 апреля, вероятно, перейдет в "желтой зоны" - расслабляться рано".

"Я не хочу, чтобы сразу после праздников у нас опять был всплеск заболеваемости. Поэтому призываю украинцев продолжать придерживаться установленных противоэпидемических правил, носить маски правильно, потому что это не амулет - в кармане она вас не защитит", - отметил министр.

Он также призвал украинцев избегать скоплений людей и праздновать в узком семейном кругу, а церковь - создать все условия для безопасного посещения храмов верующими.

"Помните, что Covid - атеист, для него нет праздников, не дайте ему повод затмить светлое Воскресение Христово", - резюмировал Степанов.

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Правительство продлило адаптивный карантин в Украине до 30 июня. В красной зоне карантина находятся Киев и 12 областей. Третья волна коронавируса пошла на спад, говорят в Минздраве.

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