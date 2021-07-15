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четверг, 15 июля 2021 14:38

В Минздраве рассказали, введут ли в Украине обязательную вакцинацию

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В Минздраве рассказали, введут ли в Украине обязательную вакцинацию
Минздрав имеет методы, которые помогут стимулировать население к вакцинации. Фото: pixabay.com

В Украине пока нет необходимости в обязательной Covid-вакцинации.

Взрослое население готово прививаться добровольно, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "РБК-Украина".

"Я реально вижу, что на вакцинацию есть спрос. По предварительным оценкам и опросам 60 процентов украинцев готовы сделать прививки добровольно и безвозмездно. Зачем кого-то обязывать? Дальше будем видеть. Вакцинироваться надо - такой постулат должен быть в каждой семье", - сказал он.

Ляшко добавил, что Минздрав имеет методы, которые помогут стимулировать население к вакцинации. В то же время необходимо сначала полностью обеспечить страну вакцинами и расширить количество пунктов прививки, а уже потом убеждать людей вакцинироваться.

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Мир находится на грани ранней стадии третьей волны коронавируса. Вирус развивается и растет, что приводит к возникновению новых мутировавших штаммов. Вариант Delta присутствует в более чем 110 странах и может стать доминирующим.

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