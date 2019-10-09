В Минздраве призывают отказаться от устаревших справок

Министерство здравоохранения Украины намерено отказаться от устаревших медицинских справок и медицинских документов, которые несут в себе коррупционную составляющую.
С 9 по 15 октября команда министерства собирает предложения профессионального медицинского сообщества и граждан по дерегуляции и отмене устаревшей медицинской документации, сообщается на сайте МОЗ.
Минздрав намерен обсудить этот вопрос с представителями врачебных ассоциаций и профильными специалистами.
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"Медицинская документация должна соответствовать стандартам стран Европейского Союза. Мы должны отказаться от бюрократических документов и справок. Особенно от тех, которые обросли коррупционными схемами. Мы планируем отменить справки и документы, которые тормозят эффективную работу систему здравоохранения", - сказала министр Зоряна Скалецкая.
Напомним, в Украине начала работать система электронного документообмена между госорганами.
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