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четверг, 10 октября 2019 00:02

В Минздраве призывают отказаться от устаревших справок

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В Минздраве призывают отказаться от устаревших справок
Откажутся от медицинских справок. Фото: РБК

Министерство здравоохранения Украины намерено отказаться от устаревших медицинских справок и медицинских документов, которые несут в себе коррупционную составляющую.

С 9 по 15 октября команда министерства собирает предложения профессионального медицинского сообщества и граждан по дерегуляции и отмене устаревшей медицинской документации, сообщается на сайте МОЗ.

Минздрав намерен обсудить этот вопрос с представителями врачебных ассоциаций и профильными специалистами.

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"Медицинская документация должна соответствовать стандартам стран Европейского Союза. Мы должны отказаться от бюрократических документов и справок. Особенно от тех, которые обросли коррупционными схемами. Мы планируем отменить справки и документы, которые тормозят эффективную работу систему здравоохранения", - сказала министр Зоряна Скалецкая.

Напомним, в Украине начала работать система электронного документообмена между госорганами.

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