Первый комитет Рады отказался от бумаги и перестал голосовать руками

В Верховной Раде отказываются от бумаги.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства первым перешел на электронный документооборот.

Об этом сказал председатель комитета Андрей Клочко на заседании в среду, пишет "Укрінформ"

"Сегодня мы работаем по системе электронный комитет", - сказал нардеп.

"Мы первыми в Верховной Раде внедрили электронную комитетскую систему. Надеюсь, наши партнеры, в том числе международные, отныне также посылать нам материалы в электронном виде", - добавил нардеп.

Отныне члены комитета также голосуют на заседаниях с помощью системы "Электронный комитет", которая установлена на их рабочих ноутбуках, а не путем поднятия рук, как это было раньше.

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Украинским водителям хотят разрешить показывать удостоверение водителя в электронном виде со смартфона. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.