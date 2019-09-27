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пятница, 27 сентября 2019 18:37

В Украине могут ввести электронные водительские права

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В Украине могут ввести электронные водительские права
В Украине смогут использовать электронные водительские права Фото: УНН

Украинским водителям хотят разрешить показывать удостоверение водителя в электронном виде со смартфона.

Об этом во время Первого цифрового Украинского конгресса сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

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"Скоро мы запустим пилотный проект, где каждый сможет использовать электронные водительские права у себя в кабинете, в смартфоне. И показывать, когда вас остановили полицейские, электронные права", - сказал Федоров.

Согласно законодательству Украины сейчас каждый водитель должен иметь при себе водительское удостоверение, регистрационный документ на автомобиль и страховой полис.

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