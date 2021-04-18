В Минздраве предупредили украинцев о новом вирусе на Ближнем Востоке

Впервые вирус был диагностирован в Саудовской Аравии еще в 2012 году. Фото: Pixabay

Украинцы, которые планируют поездки в страны Ближнего Востока, должны учитывать циркуляцию в регионе ближневосточного респираторного синдрома (МЕRS-CoV). Впервые вирус был диагностирован в Саудовской Аравии еще в 2012 году. Однако до сих пор продолжают регистрировать новые случаи заболевания людей MERS-CoV. В том числе, летальные.

Течение болезни может иметь бессимптомный характер, а может сопровождаться тяжелыми клиническими проявлениями, такими как высокая температура тела, кашель и одышка. Часто у больных диагностируют пневмонию. В частности, большинство случаев зарегистрировано в Саудовской Аравии, Омане, Катаре, Иране, Иордании, Кувейте, Йемене, Объединенных Арабских Эмиратах.

За пределами региона фиксировались единичные завозные случаи болезни. Тем не менее, путешествующим советуют быть бдительными и учитывать вероятность инфицирования на территории перечисленных стран.

Украинских туристов просят соблюдать следующие рекомендации:

• избегайте близкого контакта с животными, особенно с верблюдами;

• избегайте потребления сырого верблюжьего молока или употребление мяса, которое не было надлежащим образом обработано;

• воздержаться от посещения мест массового скопления людей;

• соблюдайте общие правила мер гигиены, таких как регулярное мытье рук до и после касания животных и избегайте контакта с больными животными, следуйте практики гигиены пищевых продуктов.