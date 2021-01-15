В Минздраве ответили на просьбу Кличко восстановить обучения младших классов

Министр посоветовал учителям и родителям набраться терпения и подождать до 24 января. Фото: pixabay

В Министерстве здравоохранения против того, чтобы вернуть младших школьников за парты во время карантина.

Это может нивелировать всю цель усиленных мер, написал глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

Ведь ограничения действуют одновременно с концом инкубационного срока - 14 дней - коронавируса у людей, которие заразились в праздничный период.

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"Многим из вас известно, что дети нередко переносят коронавирус бессимптомно, поэтому родители могут не знать о рисках передачи болезни и привести малышей на учебу. А это, в свою очередь, приведет к росту заболеваемости через перекрестное заражение детей ", - пояснил Степанов.

По его словам, дети могут принести коронавирус из школы домой, где могут быть люди из группы риска.

Министр посоветовал учителям и родителям набраться терпения и подождать до 24 января.

Возобновить учебу в школах Киева для учеников 1-4 классов призвал мэр города Виталий Кличко. По его словам, дистанционное обучение учащихся в младших классах неэффективно. Соответствующее обращение он адресовал к Минобразованию и правительству.