В Минздраве обновили список стран "зеленой" и "красной" зоны

Украина вошла в список стран "зеленой" зоны. Фото: Reuters

Министерство здоровья Украины 30 августа обновило список стран "красной" и "зеленой" зон с учетом количества активных случаев Covid-19 на 100 тыс. Населения.

Так, в страны "зеленой" зоны вошли 136 страны. Среди них - Россия, Нидерланды, Франция, Швейцария, Великобритания, Польша, Беларусь, Грузия и Египет. Об этом сообщает УНН.

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В список стран "красной" зоны входят 57 стран. В частности, США, Израиль, Испания, Черногория, Хорватия, Румыния и Армения.

Как отмечается, Украина находится на 58-м месте. Она также вошла в "зеленой" зоне.

За последние сутки в Украине зафиксировали 2096 случаев Covid-19, из них 118 детей и 95 медработников. 35 больных умерло, 596 - выздоровели. В общем 56 734 пациентов выздоровели от начала пандемии.