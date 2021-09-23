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В Минздраве назвали условие снятия весной карантинных ограничений

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В Минздраве назвали условие снятия весной карантинных ограничений
В Украину уже приехали определенные инновационные препараты, которые действуют прямо на вирус. Фото: pixabay.com

Весной карантинных ограничений в Украине может не быть при условии, что большинство украинцев до нового года вакцинируются против коронавируса.

В страну уже доставили инновационные препараты, которые действуют непосредственно на вирус, заявил сегодня министр здравоохранения Виктор Ляшко во время международного форума "Креативная Украина 2021".

"Все зависит от нас. Давайте посмотрим на Великобританию и Данию. Шесть месяцев интенсивной вакцинации - и у них проблемы карантинных ограничений не существует. У нас вакцины сегодня более 10 миллионов доз. Мы имеем вакцину, которая сегодня защищает от тяжелого и средней тяжести течения болезни. Вакцинируемся до нового года - весной можем спокойно жить без ограничений", - сказал он.

Он отметил, что сейчас оптимистичнее смотрит на ситуацию с пандемией, поскольку появляются новые лекарственные средства

"Раньше такого не было. У нас подписаны два предыдущих контракта с производителями противовирусных препаратов. Появится лечение специфическое. Думаю, о проблеме Covid-19 мы забудем и станем вспоминать лишь в определенных сюжетах или фильмах", - отметил Ляшко.

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За последние сутки в Украине обнаружили 7866 новых больных коронавирусом. Из них детей – 667, медработников – 175. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 370 425 человек. Умерли 55 284 пациента, из них 123 – за последние сутки. Выздоровели 2 237 973 человека, за последние сутки – 2305.

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