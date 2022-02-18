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пятница, 18 февраля 2022 10:39

В Минздраве назвали область, готовящуюся выйти из красной зоны

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В Минздраве назвали область, готовящуюся выйти из красной зоны
Закарпатская и Ивано-Франковская области также могут достичь показателей, которые позволят отменить локдаун. Фото: pixabay.com

Ровенская область в ближайшее время может выйти из красной зоны карантинных ограничений.

Это первый "красный" регион, который стабилизировал ситуацию, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 18 февраля.

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"По результатам анализа распространения коронавирусной болезни, Ровенская область достигла признаков, которые позволяют рассмотреть вопрос об отмене красного уровня эпидопасности", - сообщил он.

Анализ показывает, что в ближайшее время Закарпатская и Ивано-Франковская области также могут достичь показателей, которые позволят отменить локдаун.

18 февраля в Украине сократилась желтая зона карантина. В частности Covid-ситуация ухудшилась в Киеве. Столица в пятницу перешла на оранжевый уровень карантинных ограничений.

Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Ровенская и Хмельницкая области находится на красном уровне эпидопасности.

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Дата
18
февраля

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