В Минсоцполитики озвучили семь главных задач

Озвучили семь задач для Министерства социальной политики. Фото: Корреспондент

Назвали семь главных приоритетов в работе Министерства социальной политики, среди которых реформа прожиточного минимума, монетизация "пакета малыша" для жителей Донбасса, обеспечение инвалидов техническими средствами.

"Мы выступили за эффективные подходы в борьбе с бедностью, поэтому инициировали реформу прожиточного минимума - разработали, представили и согласовываем соответствующий законопроект", - рассказала глава министерства Юлия Соколовская на своей странице в Facebook, комментируя 50 дней работы нового правительства.

Суть изменений заключается в том, чтобы отвязать от прожиточного минимума нерелевантные формы выплат и пособий, которых сейчас - 150. По ее словам, это не приведет к уменьшению размера действующих выплат, но при этом позволит адресно увеличить помощь.

Следующим пунктом достижений она назвала монетизацию "пакета малыша" для жителей Донецкой области. "Это пилотный проект, который мы начали в связи с тем, что с начала программы "бэби-боксов" в сентябре 2018 года Донетчина не получила ни одного "пакета малыша". Таким образом, уже в ближайшее время 7200 рожениц Донетчины могут получить денежный эквивалент "бэби-бокса", - отметила Соколовская.

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Также в Минсоцполитики планируют в текущем году полностью покрыть потребности лиц с инвалидностью в технических средствах реабилитации. В частности, в одобренных правительством изменениях в Госбюджет на 2019 год предполагается дополнительно 786 млн 950,5 тыс. грн в соответствующую программу (сейчас на это предусмотрено 1 млрд 210 млн грн).

"Выделение этих средств позволит изготовить дополнительно около 250 тыс. изделий, в том числе протезов, колясок, ортопедической обуви и других средств для лиц и детей с инвалидностью", - говорится в сообщении.

Соколовская обещает покрыть нынешнюю задолженность перед гражданами, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы. Для этого министерство инициировало, а правительство утвердило изменения в Госбюджет на 2019 год на сумму 354,5 млн грн (ныне на это предусмотрено 1 млрд 980,9 млн грн).

"Эти деньги пойдут на выплату денежной компенсации за льготное обеспечение продуктами питания, на осуществление доплат за работу в зоне отчуждения, пособие по временной нетрудоспособности и т.д.", - пообещала министр.

Следующим пунктом Соколовская назвала обеспечение детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, жильем. "Средства уже пошли в регионы, и теперь почти 1700 молодых украинцев смогут получить собственное жилье по всей Украине", - сообщает министр. Она также отметила, что вопрос состояния покупки или осуществления компенсации местными органами за жилье находится на ее ежедневном контроле.

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В министерстве начали создавать Реестр пострадавших (жертв) от торговли людьми и противодействия домашнему насилию. Это позволит быстро проверить статус потерпевшего, а также получать доступ к реабилитационным услугам без посещения "бюрократических учреждений". По словам министра, это может помочь около 50 тысячам человек, пострадавшим от таких преступлений.

Последним пунктом достижений Соколовская назвала подготовку базы для монетизации льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В ближайшее время планируется начать соответствующее начисление, которое позволит льготникам самостоятельно распоряжаться средствами из льгот.

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Согласно планам Кабмина, с 1 января 2020 года прожиточный минимум увеличится на 162 грн и составит 2027 грн. Хотя при этом в Кабмине считают, что "должны осуществить решительные шаги" по приближению размера прожиточного минимума к 4251 грн.