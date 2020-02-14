В Минобороны разъяснили, что будет с призывом

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Министерство обороны Украины не откажется от призыва на военную службу, однако рассматривает концепцию призыва по желанию.

В Вооруженные силы Украины планируется призвать около 30 тыс. человек, заявил заместитель министра обороны Александр Полищук.

"Мы сейчас делаем эксперимент. По желанию те люди, которые имеют право призванными, могут прийти в военные комиссариаты и поступить на военную службу. Возвращаясь к опыту партнеров, те, кто призываются на срочную службу, могут выбрать наиболее удобное для себя время. Пока что мы эту концепцию не развиваем, но изучаем опыт", - добавил Полищук.

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Обязательного призыва на срочную службу в ВСУ с 18 лет в Украине не будет. Юноши смогут пойти в армию только с письменным заявлением. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.