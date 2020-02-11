Изменили призывной возраст: кто получит повестки

Юнаків призиватимуть до армії з 20 роківФото:depo.ua

Обязательного призыва на срочную службу в ВСУ с 18 лет в Украине не будет. Юноши смогут пойти в армию только с письменным заявлением.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Сейчас мы готовим распоряжение Кабмина относительно количества лиц, которые будут призываться на срочную службу. Мы издадим распоряжение, – я его уже подписал, передал на согласование в Кабмин, – там будет четко указано, что только по письменному заявлению в 18-19 лет", – рассказал Загороднюк.

Он подчеркнул, что в акте будет указано, что призыв с 18 лет необязательный. По словам министра, через указ президента о службе с 20 лет, только за последний год около 6 тысяч человек 18 и 19 лет не попали на службу ВСУ, несмотря на желание.

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Также Минобороны возьмет военкоматы под контроль, чтобы те не ловили призывников на улицах.

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк выступает за сокращение срока службы в армии для срочников. До Владимира Зеленского написали петицию об отмене призыв на военную службу с 18 лет.