В Минкульте выступили против продления локдауна

Локдаун хотят продолжить и после 24 января. Фото: Украинская правда

Министр культуры Александр Ткаченко выступил против продления локдауна после 24 января.

"Хотелось бы увидеть конкретные факты, которые являются основанием для этого продолжения усиленного карантина. Иначе это станет решающим ударом по сфере культуры и креативных индустриях, которые, я подчеркиваю, строго соблюдают требования ограничений. Так и в целом ударом по малому и среднему бизнесу. Если такая дискуссия будет поднята на правительстве, при таких условиях - Министерство культуры и информполитики ее не поддержит ", - написал в своем Telegram-канале.

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Таким образом Ткаченко прокомментировал заявления своего коллеги Максима Степанова, который считает, что локдаун нужно продолжить за новогодних праздников и сезонный рост количества больных гриппом.