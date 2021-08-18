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среда, 18 августа 2021 08:26

В Мариуполе хотят закрыть рынки и магазины

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В Мариуполе хотят закрыть рынки и магазины
Городские власти готовы организовать выездные бригады медиков на предприятия и рынки. Фото: pixabay.com

В Мариуполе хотят закрыть рынки и другие заведения сферы обслуживания. Это произойдет, если персонал предприятий не пройдет Covid-вакцинацию до конца года.

Магазины и торговые сети сильно пострадали от карантина во время прошлой вспышки коронавируса, заявил заместитель мэра города Сергей Орлов, говорится на сайте Мариупольского горсовета.

"Если персонал не пройдет иммунизацию в этом году, то предприятия и рынки будут закрыты. Ведь, в первую очередь, это опасно для посетителей. Вакцинация — единственная возможность защиты от инфекции и гарантия дальнейшей работы ваших учреждений", - сказал он во время встречи с предпринимателями.

Городские власти даже готовы организовать выездные бригады медиков на предприятия и рынки для прививки работников, добавил директор департамента здравоохранения Мариуполя Андрей Ремпель. Он рассказал, что по плану вакцинации к 1 сентября привиться должны около 25% взрослого населения, до 1 ноября — 50%, а к концу года — 75%.

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В случае ухудшения эпидситуации в стране начнет действовать адаптивный карантин. В Украине во время жесткого карантина позволят работать тем учреждениям, в которых вакцинируется более 80% персонала. Торгово-развлекательные центры будут работать по специальной системе. Допускать в учреждения планируют только вакцинированных клиентов и потребителей.

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