В Луганской области предупредили террористический акт

Во время обхода газопровода вблизи обнаружили предмет, похожий на растяжку. Фото: Reuters

На Луганщине полицейские предупредили террористический акт, обезвредив самодельное взрывное устройство, установленное возле газопровода.

Об этом сообщает Национальная полиция.

Да, Новоайдарского отдела полиции поступило сообщение от диспетчера аварийной газовой службы о том, что во время обхода газопровода вблизи с. Пурдовка обнаружили предмет, похожий на растяжку.

"Немедленно на место происшествия выехали специалисты взрывотехники, следственно-оперативная группа и личный состав местного отдела полиции, а также руководство ГУНП. Полицейские оцепили место происшествия и перекрыли дорожное движение, а специалисты газовой службы остановили подачу газа. Во время осмотра территории, взрывотехники обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство ", - говорится в сообщении.

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Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лица, причастного к преступлению.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в ЕРГР по ст. 258 УК Украины "Террористический акт".

Печерский районный суд столицы арестовал на 2 месяца без права на залог 2 человек. Их подозревают в совершении террористических актов на территории Киева с использованием самодельных взрывных устройств.