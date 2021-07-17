 
Ексклюзивы
1/5
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 144
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Просмотров: 405
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 342
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Просмотров: 2394
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
Просмотров: 1161
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Просмотров: 4131
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Просмотров: 657
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
"Выгодный олигархам" – новый закон не ликвидирует причины долгов облгазов
Просмотров: 162
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
+37°С, дожди и грозы - погода будет испытывать украинцев еще неделю
Просмотров: 738
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
"Не дамо продати мову": под Радой митингующие подрались с правоохранителями
Просмотров: 837
Фото
Все фото
5
5
3
8
10
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В Украине пик цветения живописной фотозоны: &quot;лавандовые&quot; кадры показали в сети
В Украине пик цветения живописной фотозоны: "лавандовые" кадры показали в сети
Показали длиннющие очереди возле киевского центра вакцинации
Показали длиннющие очереди возле киевского центра вакцинации
День ангела 17 июля - как поздравлять именинников
День ангела 17 июля - как поздравлять именинников
Лучшие фото пятницы: социальная дистанция при молитве, разрушительные последствия стихии и заигрывания жирафов
Лучшие фото пятницы: социальная дистанция при молитве, разрушительные последствия стихии и заигрывания жирафов
Видео
Все видео
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Божественная мелодия: бельгийский костел заиграл колоколами гимн Украины
Божественная мелодия: бельгийский костел заиграл колоколами гимн Украины
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 675
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 2025
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 576
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
В Польше делать конфеты дешевле, чем в Украине
Просмотров: 666
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Германия хочет дружить с Украиной и Россией одновременно. С чем Зеленский вернулся из Берлина
Просмотров: 351
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 июля 2021
Просмотров: 261
Собачі будки культури
Днями Ініціативна група "Першого грудня" та Український ПЕН виступили зі спільною заявою. Дали оцінку ситуації, в якій опинилися українські ...
суббота, 17 июля 2021 21:51

В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
5

  Комментировать

Парк Порадов будет принимать посетителей до 28 июля. Находится в 50 км от Киева в селе Порадовка.

Лавандовое поля можно посетить ежедневно с 5.00 до 21.00. Билеты продают на месте и онлайн.

Лавандовое поле в Порадовке
Фото: Дмитрий Анохин
Лавандовое поле в Порадовке
Лавандовое поле в Порадовке
Лавандовое поле в Порадовке
Лавандовое поле в Порадовке

Парк Порадов расположен под открытым небом среди холмов. Помимо прочего усеян густым кукурузным полем, которое также пользуется спросом для фотографий.

На территории парка можно приобрести крафтовую лавандовое продукцию собственного производства: букет, масло, мыло, ароматическое саше и тому подобное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине расцвело лавандовое поле: атмосферная фотоподборка

"Эту локацию нашла моя жена, она любит цветы и выискивает красивые места, поэтому мы приехали в 5 утра чтобы успеть сфотографироваться на фоне восхода солнца", - рассказывает блогер Алексей Тимошенко.

БОЛЬШЕ В ВИДЕО:

Эфирное масло лаванды добавляют в горячую ванну. Ее можно наносить на кожу, заживляет шрамы, ожоги и укусы. Также масло наносят на стопы ног, постепенно втирают. Это может иметь успокаивающий эффект перед сном.

Автор: Дмитрий Анохин
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

Украинец обокрал Microsoft: на украденные деньги купил виллу и Tesly

В Атлантический океан упал самолет

Самое читаемое
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
Безобразие в Коблево - блогер оценил отдых на черноморском курорте
 Просмотров: 15813
Гороскоп на 16 июля: для кого эта пятница станет особенной
Гороскоп на 16 июля: для кого эта пятница станет особенной
 Просмотров: 8703
Деми Роуз поразила пикантными кадрами
Деми Роуз поразила пикантными кадрами
2
 Просмотров: 8235
Гороскоп на 17-18 июля: какие знаки имеют шанс разбогатеть
Гороскоп на 17-18 июля: какие знаки имеют шанс разбогатеть
 Просмотров: 7938
Роскошные фигуры и пикантные позы: чем удивляли и смущали звезды на этой неделе
Роскошные фигуры и пикантные позы: чем удивляли и смущали звезды на этой неделе
6
 Просмотров: 7678
Общество
В Украине пик цветения живописной фотозоны: "лавандовые" кадры показали в сети
В Украине пик цветения живописной фотозоны: "лавандовые" кадры показали в сети
5
 Просмотров: 477
Еще одна страна открывает границы для украинцев
Еще одна страна открывает границы для украинцев Просмотров: 396
Франция обновила правила въезда для украинских туристов
Франция обновила правила въезда для украинских туристов Просмотров: 270
На Киев надвигается гроза: где еще ждать непогоды и града
На Киев надвигается гроза: где еще ждать непогоды и града Просмотров: 1188
В Запорожье людей начали вакцинировать Pfizer
В Запорожье людей начали вакцинировать Pfizer 1 Просмотров: 135
Больше всего комментируют
3
Российских военных заставят учить статью Путина об Украине
3
"Как жить, если не перевариваешь украинский?" - очередная горе-блогерша захотела "славы"
3
Июльская встреча Зеленского с Байденом не состоится - СМИ
2
Нардеп Шевченко снова поехал в Беларусь хвалить Лукашенко
1
Внимание на наказаниях акцентируют враги языкового закона
Голосов: 56741
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть