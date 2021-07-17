В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон

Парк Порадов будет принимать посетителей до 28 июля. Находится в 50 км от Киева в селе Порадовка.
Лавандовое поля можно посетить ежедневно с 5.00 до 21.00. Билеты продают на месте и онлайн.
Парк Порадов расположен под открытым небом среди холмов. Помимо прочего усеян густым кукурузным полем, которое также пользуется спросом для фотографий.
На территории парка можно приобрести крафтовую лавандовое продукцию собственного производства: букет, масло, мыло, ароматическое саше и тому подобное.
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"Эту локацию нашла моя жена, она любит цветы и выискивает красивые места, поэтому мы приехали в 5 утра чтобы успеть сфотографироваться на фоне восхода солнца", - рассказывает блогер Алексей Тимошенко.
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Эфирное масло лаванды добавляют в горячую ванну. Ее можно наносить на кожу, заживляет шрамы, ожоги и укусы. Также масло наносят на стопы ног, постепенно втирают. Это может иметь успокаивающий эффект перед сном.
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