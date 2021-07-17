В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон

Парк Порадов будет принимать посетителей до 28 июля. Находится в 50 км от Киева в селе Порадовка.

Лавандовое поля можно посетить ежедневно с 5.00 до 21.00. Билеты продают на месте и онлайн.

Фото: Дмитрий Анохин

Парк Порадов расположен под открытым небом среди холмов. Помимо прочего усеян густым кукурузным полем, которое также пользуется спросом для фотографий.

На территории парка можно приобрести крафтовую лавандовое продукцию собственного производства: букет, масло, мыло, ароматическое саше и тому подобное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине расцвело лавандовое поле: атмосферная фотоподборка

"Эту локацию нашла моя жена, она любит цветы и выискивает красивые места, поэтому мы приехали в 5 утра чтобы успеть сфотографироваться на фоне восхода солнца", - рассказывает блогер Алексей Тимошенко.

БОЛЬШЕ В ВИДЕО:

Эфирное масло лаванды добавляют в горячую ванну. Ее можно наносить на кожу, заживляет шрамы, ожоги и укусы. Также масло наносят на стопы ног, постепенно втирают. Это может иметь успокаивающий эффект перед сном.