В Кремле рассказали, кого отправят на переговоры "нормандской четверки"

Россию на встрече будет представлять Юрий Ушаков или Владислав Сурков. Фото: images.unian.net

В Москве говорят, что повестка дня встречи помощников глав государств стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция и Россия) только формируется.

Это будет "сверка часов", сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Пока повестка дня только формируется, но надо, во-первых, сверить часы и понять, где мы находимся - был большой перерыв в общении, полная стагнация в процессе выполнения Минских договоренностей. Сначала нужно провести рекогносцировку вместе и понять, где мы находимся", - сказал Песков.



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Он уточнил, что Россию на встрече будет представлять или помощник президента РФ Юрий Ушаков, или помощник президента России Владислав Сурков. "И то, и другое возможно", - отметил Песков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ будет вести переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе при нескольких условиях. Лавров требует рассказать, о чем шла речь у президентов Франции, Германии и Украины во время встреч в Берлине и Париже.