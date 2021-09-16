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четверг, 16 сентября 2021 10:10

В красную зону могут попасть четыре области - Минздрав

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В красную зону могут попасть четыре области - Минздрав
В западных областях значительная загруженность медучреждений. Фото: pixabay.com

В красную зону карантина могут попасть Черновицкая, Тернопольская, Волынская и Закарпатская области.

У них высокий уровень Covid-заболеваемости и значительная загруженность медучреждений, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире "24 канала".

"В абсолютных цифрах количество больных больше в Киеве и Харькове. Однако в расчете на 100 тысяч населения в лидерах Западная Украина. Если мы увидим, что будет угроза сверхнагрузок на систему здравоохранения, то будем предлагать вводить красный уровень эпидемической опасности в конкретной области", - сказал он.

За последние сутки в Украине обнаружили 5744 новых больных коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415) областях и в Киеве (362).

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В Ивано-Франковской области после введения желтой зоны карантина не будет дистанционного обучения в школах с уровнем вакцинации персонала ниже 80%. Такие заведения закроют на карантин, а учебный процесс приостановят. Черновицкая и Закарпатская области также отправят на карантин те школы и детсады, где в случае введения желтой зоны не вакцинируются 80% персонала.

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