В Конго умер украинский военный

16 ноября состояние больного ухудшилось, его перевели в реанимацию. Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

В Демократической Республике Конго умер от Covid-19 украинский военный, который находился там в составе миротворческой миссии ООН.

Военный заболел 7 ноября и проходил лечение в изоляторе воинской части, сообщает командование медицинских сил ВСУ.

16 ноября состояние больного ухудшилось, его перевели в реанимационное отделение интенсивной терапии госпиталя г. Найроби, Кения. В течение нескольких суток военный получал медицинскую помощь, но она не дала положительного результата. 22 ноября мужчина скончался.

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По состоянию на 23 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19 болеют 2 882 человека, с начала пандемии умерли 26 человек. Всего в Украине имеем 635 689 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.