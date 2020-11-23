В Конго умер украинский военный

В Демократической Республике Конго умер от Covid-19 украинский военный, который находился там в составе миротворческой миссии ООН.
Военный заболел 7 ноября и проходил лечение в изоляторе воинской части, сообщает командование медицинских сил ВСУ.
16 ноября состояние больного ухудшилось, его перевели в реанимационное отделение интенсивной терапии госпиталя г. Найроби, Кения. В течение нескольких суток военный получал медицинскую помощь, но она не дала положительного результата. 22 ноября мужчина скончался.
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По состоянию на 23 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19 болеют 2 882 человека, с начала пандемии умерли 26 человек.
Всего в Украине имеем 635 689 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.
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