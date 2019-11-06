В Киевской области задерживаются поезда - неизвестные украли кабель

Оборудование украли в ночь с 5 на 6 ноября. Фото с открытых источников.

На перегоне Подгорцы - Новие-Безрадичи неизвестные похитили два магистральных кабеля связи. Из-за этого несколько пассажирских поездов задерживаются в пути.

"Задерживаются в пути поезда: №11 "Новоалексеевка - Киев" на 50 мин и №103 "Мариуполь - Киев" на 2 часа", - говорится в сообщении, Пресс-служба "Укрзализныци".

По данным компании, кражу оборудования обнаружили в ночь на 6 ноября.

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Как отмечается, также с задержкой почти 2 часа уже прибыли поезда №9/10 "Мариуполь - Киев", №80 "Днепр - Киев".

Железнодорожники ремонтируют участок, чтобы обеспечить движение поездов по графику. О незаконном вмешательстве в работу железнодорожного транспорта "Укрзализныця" сообщила сотрудников полиции.

Движение по Южному мостовому переходу в Киеве полностью открыли после завершения ремонтных работ. Там в течение последних 5 лет заменили 27 деформационный швов, которые удерживают сооружение от температурных расширений, сообщили в "Киевавтодоре".