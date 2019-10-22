В Киевской академии искусств отказались от "родительских школьных фондов"

Прокуратура расследует " финансовые махинации" родительских фондов в Киевской академии искусств. Фото: LB.ua

Руководство Киевской академии искусств отказалось от так называемых "школьных фондов", которыми предусматривался сбор наличных на якобы нужды школы. Прокуратура ведет расследование в отношении возможных фигурантов и организаторов так называемых "родительских фондов".

Об этом пишет "Апостроф".

В материале издания говорится, что в Академии существовала даже якобы целая сеть так называемых "благотворительных фондов". С 2015 года родительское самоуправление в Академии окрепло и оформилось в ряд организаций, а именно - Благотворительная организация "Благотворительный фонд "Киевская детская академия искусств", "Попечительский родительский совет" и ОО "Родительская инициатива", которые собирали деньги с родителей учеников в Академии детей.

Отмечается, что практические услуги ранее предоставлялись за деньги родителей. Единственное отличие - деньги шли не на счет Академии, а на счет родительских благотворительных фондов.

"Апострофу" стало известно, что по данному делу уже зарегистрировано уголовное производство прокуратурой Оболонского района по ч. 2 ст. 190 - "мошенничество, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц ...". В случае установления лиц, причастных к совершению указанных преступлений, виновным грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.

Как отмечают собеседники издания, ситуация изменилась с приходом нового руководства. За неполный год новый ректор Ольга Бенч добилась переименования Академии в Киевскую Академию искусств в соответствии с Законом "О высшем образовании" и стала полноценным ВУЗом. В ее структуре находится также Киевская детская академия искусств имени М.И. Чембержи, которая числится как специализированная школа искусств.

Учитывая то, что по гарантированному государством общему образованию выпадает целый ряд практических занятий (например, пленэры и выставки), на которые не предусмотрено государственное финансирование, родителям было предложено на добровольной основе заключить договоры на дополнительные образовательные услуги. Стоимость такой услуги - 17 тыс. грн в год.

Средства за дополнительные услуги поступают на специальный счет Академии и целевым методом идут на оплату дополнительных часов преподавателей, закупку материалов, заказ автобуса, оформление работ для выставки, организацию и проведение выставок и тому подобное. Дети родителей, которые не подписали такие договоры, получают образование по общей предусмотренной государством программе, отметили в Киевской академии художеств.

Как сообщили в Академии, родители, которые контролировали родительские фонды, "развязали войну" как в СМИ, так и в стенах заведения, против таких нововведений нового руководства, поскольку теперь средства будут поступать официально на счет Академии, а не будут сосредоточены в их руках.