В Киеве зафиксировали самую масштабную вспышку кори за годы независимости Украины

За полгода в Киеве заболело на корь 5 тысяч людей ФОТО: https://www.radiosvoboda.org

За пол года в столице корью заболели 5 тысяч человек. Среди них 3 тысячи - взрослые. Это самая масштабная вспышка кори за все годы независимости Украины, сообщают в прессслужбе Киевской городской государственной администрации.

"За 6 месяцев 2019 года в Киеве корью заболело более 5 тысяч человек, из которых почти 3 тысячи - взрослые. Это в три раза больше, чем за аналогичный период 2018 года. Около 50% больных нуждались в госпитализации-тяжелое течение болезни. В этом году от кори умерло 2 взрослых, не были привиты и обратились к врачам слишком поздно ", - говорится в сообщении.

Директор Департамента здравоохранения города Киева Валентины Гинзбург отметила, что такая ситуация является результатом потери коллективного иммунитета.

"Просто несколько цифр, которые впечатляют. В 2015 году в Киеве корью болело 5 человек. 2016 - 3. В 2017 - 87. В 2018 - 3045. А за полгода 2019 - более 5000"- рассказала Валентина Гинзбург.

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По ее словам, такая тенденция является реальной угрозой, противостоять которой советует с помощью прививок.

"Сегодня уже ничего, кроме прививок, не обезопасит Киев от вспышек и эпидемий вакциноуправляемых инфекционных болезней", - отметила она.

Плановые прививки в предыдущие годы не получили достаточно большое количество детей в возрасте до 5 лет и от 7 до 14 лет.

"Это дети, которые уже возвращаются после летнего отдыха со всех уголков страны, в сентябре пойдут в детские сады и школы, и мы будем иметь новую вспышку. И не только кори. Сейчас, к сожалению, уместно предусмотреть и рост заболеваемости других опасных для взрослых и детей болезней, например - дифтерии", - предупредила директор Департамента.

В Министерстве здравоохранения Украины определили города-лидеры по количеству новых случаев кори. Так, больше всего случаев зафиксировали в Киеве и Киевской области, Винницкой, Черновицкой, а также Хмельницкой. В тоже время в ВОЗ отмечают, что количество больных корью в мире выросла в три раза.