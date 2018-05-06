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воскресенье, 06 мая 2018 15:30

В Киеве прошел концерт с нацистской символикой: нарушителями заинтересовалась полиция

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  В Киеве полиция открыла уголовное производство, через использование нацистской символики во время концерта в одном из клубов. Фото: Zaborona.com
В Киеве полиция открыла уголовное производство, через использование нацистской символики во время концерта в одном из клубов. Фото: Zaborona.com

Столичные правоохранители намерены наказать посетителей концерта группы "Топор Перуна", которые пришли на выступление с нацистской символикой.

О нарушении закона полицейские узнали из соцсетей, пишут в Нацполиции города.

"Во время мониторинга информационных страниц было обнаружено материал, в котором пользователь рассказывал о нарушении законодательства: на концерт в один из ночных клубов пришли посетители с нацистскими татуировками и знаменами со свастикой", - написали в сообщении.

Отмечается, что в некоторых посетителей на висках были татуировки со свастикой, другие держали в руках нацистские флаги. В основном в клубе была молодежь, однако были и люди 40-50 летнего возраста. Кроме того, в паузах между песнями со сцены звучали упоминания о гетмане Скоропадском и воспоминания о "дедушке Бенито Муссолини".

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Следователи открыли уголовное производство по факту изготовления, распространения коммунистической, нацистской символики и пропаганду коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов. Нарушители могут получить наказание в виде 5 лет лишения свободы.

 

Союз украинских организаций Австралии обратился к авторам австралийского кулинарного шоу "Правила моей кухни" и телеканала Channel 7 с просьбой убрать из рекламы шоу ролик с советскими символами серпа и молота. В поддержку украинской общины Австралии выступила и украинское дипучреждение.

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