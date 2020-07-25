В Киеве прощаются с волонтером Кучапиним

В Киеве проходит церемония прощания с волонтером Кучапиним. Фото: Reuters

В Киеве, в церкви Святой Екатерины проходит церемония прощания с волонтером и руководителем Дома милосердия Алексеем Кучапиним.

Об этом сообщает Укринформ в субботу, 25 июля.

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Проститься с волонтером пришли его близкие, друзья, а также те, кого он поддерживал.

Во время поисков правоохранители обнаружили тело пропавшего Кучапина в квартире в Днепровском районе. На предварительном осмотре тела признаков насильственной смерти не заметили, заявили в полиции. Следователи переквалифицировали уголовное производство на умышленное убийство с дополнительной квалификацией - естественная смерть.