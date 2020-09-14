В Киеве произошло ДТП с участием троллейбуса, провода которого "обвили" Mercedes

В Киеве на улице Кирилловской произошло ДТП с участием троллейбуса и Mercedes. Фото: unn.com.ua

В Киеве произошло ДТП с участием троллейбуса, провода которого буквально "обвили" Mercedes и повредили кузов.

Авария произошла на улице Кирилловской 119/1 около 21.30. Об этом сообщает УНН.

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В Киеве на улице Кирилловской произошло ДТП с участием троллейбуса и Mercedes. Фото: unn.com.ua

"ДТП произошло в направлении движения к Куреневского рынка. На повороте у троллейбуса оторвало высоковольтные провода, которые" обвили "вокруг Mercedes. В результате аварии поврежден кузов авто", - говорится в сообщении.

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