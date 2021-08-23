В Киеве подняли самый большой флаг Украины

23 августа, в День государственного флага в Киеве подняли самый большой флаг в Украине.

Его на флагшток подняли ветераны АТО и ООС.

Церемония была с участием киевского городского головы Виталия Кличко и общевойскового взвода роты Почетного караула.

День государственного флага в Киеве впервые проходит на территории мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне". Здесь в прошлом году открыли мемориал с самым большим флагом.

Флагшток крупнейший в Украине. Его высота - около 90 метров, вес - 32 т. Размер полотнища флага - 16 на 24 м.

Село Марьяновка Черкасской области является географическим центром Украины. Там подняли государственный флаг с участием президента Владимира Зеленского.

Автор: president.gov.ua У флагштока с национальным флагом размещен артобъект, где расположено 25 стальных крыльев. Они олицетворяют 24 области Украины и Украинской Крым

Зеленский рассказал, что в географическом центре Украины у флагштока с национальным флагом размещен артобъект, где расположено 25 стальных крыльев. Они олицетворяют 24 области Украины и Украинской Крым.

"Это - символ того, что подниматься вверх и быть на высоте гораздо легче вместе", - подчеркнул Зеленский.

На площади Конституции перед зданием Верховной Рады также торжественно подняли государственный флаг. В церемонии приняли участие народные депутаты и руководство Верховной Рады.

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"Надо делать так, чтобы украинский флаг, сине-желтый, был не только над Киевом, но и над Донецком и Луганском, потому что для нас это не просто флаг страны. Это знамя победы, которое, я уверен, будет таким, а для этого должны работать и мы, и вы, и наша армия", - сказал глава украинского парламента Дмитрий Разумков.

Самый большой флаг Украины впервые подняли 22 августа 2020 года в Киеве. В церемонии приняли участие ветераны, представители дипломатического корпуса, спортсмены, бизнесмены, политики. Высота флагштока - около 90 м. А размеры полотнища - 16 на 24 м.