В Киеве открыли новый центр вакцинации

В Киеве заработал новый центр вакцинации населения от коронавируса. Центр открыли прямо в Патриаршем соборе Украинской греко-католической церкви.
Об этом сообщает сайт УГКЦ.
Центр вакцинации работает по адресу - ул. Никольско-Слободская, 5. Он расположен прямо в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ.
Центр вакцинации в Патриаршем соборе УГКЦ работает ежедневно: с 10:00 до 17:00.
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Правоохранители имеют законное право потребовать у граждан предъявить Covid-сертификат во время проверок соблюдения карантинных ограничений.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, ссылаясь на статьи 39-1 Закона "Основы законодательства Украины о здравоохранении".
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