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понедельник, 08 ноября 2021 06:45

В Киеве открыли новый центр вакцинации

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В Киеве открыли новый центр вакцинации
Центр открыли прямо в Патриаршем соборе Украинской греко-католической церкви. Фото: Pexels

В Киеве заработал новый центр вакцинации населения от коронавируса. Центр открыли прямо в Патриаршем соборе Украинской греко-католической церкви.

Об этом сообщает сайт УГКЦ.

Центр вакцинации работает по адресу - ул. Никольско-Слободская, 5. Он расположен прямо в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ.

Центр вакцинации в Патриаршем соборе УГКЦ работает ежедневно: с 10:00 до 17:00.

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Правоохранители имеют законное право потребовать у граждан предъявить Covid-сертификат во время проверок соблюдения карантинных ограничений.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, ссылаясь на статьи 39-1 Закона "Основы законодательства Украины о здравоохранении".

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