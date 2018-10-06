В Киеве ограничат движение транспорта и вход на трех станциях метро

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
2 Просмотров: 2295
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
3 Просмотров: 2745
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5220
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1386
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1404
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1629
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1233
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1278
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 621
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Рассказали, пойдет ли Вакарчук в президенты
Просмотров: 2232
Фото
Все фото
14
4
11
5
6
Обнаженные женщины и цветы: украинская художница представила чувственные картины
Обнаженные женщины и цветы: украинская художница представила чувственные картины
&quot;Можете достать до Москвы&quot;: в России испугались украинского оружия
"Можете достать до Москвы": в России испугались украинского оружия
Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
Украинские Карпаты засыпало снегом: показали невероятные фото
Украинские Карпаты засыпало снегом: показали невероятные фото
&quot;Правительство требует стать Нобелевскими лауреатами&quot; - как митинговали ученые
"Правительство требует стать Нобелевскими лауреатами" - как митинговали ученые
Видео
Все видео
Кровь стынет: показали фото и видео жуткого ДТП
Кровь стынет: показали фото и видео жуткого ДТП
В Нацсовете рассказали, сколько российских каналов заблокировали в Украине
В Нацсовете рассказали, сколько российских каналов заблокировали в Украине
В кафе произошла драка со стрельбой, есть раненые
В кафе произошла драка со стрельбой, есть раненые
Грипп уже здесь: в Украине начали фиксировать увеличение больных
Грипп уже здесь: в Украине начали фиксировать увеличение больных
На детских площадках устанавливают камеры видеонаблюдения
На детских площадках устанавливают камеры видеонаблюдения
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 450
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1323
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5265
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9648
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 октября 2018
Просмотров: 459
Виявився мужиком
Два роки тому у знайомого Олега двоюрідний брат впав із висотки, де працював будівельником. Поламав руки, ребра, в кількох місцях хребет. ...
суббота, 06 октября 2018 22:38

В Киеве ограничат движение транспорта и вход на трех станциях метро

  Комментировать

7 октября в центре Киева будет ограничено движение автомобилей, велосипедов и общественного транспорта, вечером в воскресенье возможно ограничение на вход на три станции метрополитена.

Изменения в работе наземного общественного транспорта будут действовать с 8:00 до 16:00 на время проведения спортивно-массового мероприятия "Wizz Air Kyiv City Marathon", сообщили в КП "Киевпастранс"

"С начала движения 6 октября в 8:00 7 октября и с 16:00 ориентировочно до 21:00 7 октября, во время перекрытия движения транспорта по улице Крещатик, движение автобусов маршрутов №№ 24, 114 организуется по трассе движения выходного дня", - сообщили в КП.

Автор: КП "Киевпастранс"
 

Пробег будет организован по маршруту: Майдан Незалежности - ул. Грушевского - Петровская аллея - Парковая дорога - аллея Героев Крут - ул. Лаврская - б-р Дружбы народов - мост Патона - просп.Соборности (до ул. Березняковская) - мост Патона - б-р Дружбы народов - ул.Большая Васильковская - ул.Крещатик - Владимирский спуск - ул.Петра Сагайдачного - Контрактовая пл. - ул.Константиновская - ул.Фроловская - ул.Хоревая - ул.Константиновская - ул.Верхний Вал (до Набережно - Крещатицкой) - ул.Нижний Вал - ул.Волошская - ул.Введенская - ул.Константиновская - ул.Нижний Вал - ул.Глыбочицкая - Глыбочицкий проезд - ул.Вячеслава Чорновола - ул.Златоустовская - ул.Павловская - ул.Владимира Винниченко - ул.Обсерваторная - ул.Сечевых Стрельцов - ул.Большая Житомирская - ул.Владимирская - ул.Десятинная - Михайловская пл. - ул.Трехсвятительская - парк Владимирская горка - Михайловская пл. - Владимирский проезд - ул.Владимирская - б-р Тараса Шевченко - ул.Победы (до Воздухофлотского путепровода) - ул.Победы - ул.Саксаганского - ул.Льва Толстого - ул.Жилянская - ул.Большая Васильковская - ул.Крещатик - Майдан Незалежности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевский метрополитен сообщает об ограничении работы 3 станций

В связи с этим временно приостановят движение автобусы маршрутов №5, 24, 55, трамваи маршрутов №14, 15, 18, изменения вносятся в работу автобусов маршрутов №20, 51, 53, 62, 69, 72, 114, 115, 118, 119, троллейбусов маршрутов №3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 19Д, 32, 33, 38, 40, 43, 50 и трамваев маршрутов №12, 16, 19.

Кроме того, в столичном метрополитене сообщили, что вечером 7 октября после окончания футбольного матча между ФК "Динамо" и "Олимпик" на НСК "Олимпийский" возможно ограничение на вход к станциям "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве ограничат движение транспорта и вход на трех станциях метро». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
октября

Киевское "Динамо" сыграло самый выдающийся матч

В ночное кабаре парижская богема приходила ради одного танца

Самое читаемое
Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
Голые и дикие: фотограф снимает цветных людей в горах
11
 Просмотров: 62077
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы (ФОТО)
Вспомнить все: как выглядела обнаженная Мадонна в лучшие годы (ФОТО)
25
 Просмотров: 46099
Звезда &quot;Мастер шефа&quot; полностью обнажила прелести
Звезда "Мастер шефа" полностью обнажила прелести
36
 Просмотров: 33211
Бригада 200 пополнилась: офицер ВСУ показал мертвых боевиков
Бригада 200 пополнилась: офицер ВСУ показал мертвых боевиков
6
 Просмотров: 14781
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
16
 Просмотров: 9974
Общество
Kyiv вместо Kiev: Климкин похвалил иностранное СМИ
Kyiv вместо Kiev: Климкин похвалил иностранное СМИ Просмотров: 531
В Украине предлагают запретить пользоваться телефоном на пешеходных переходах
В Украине предлагают запретить пользоваться телефоном на пешеходных переходах 1 Просмотров: 450
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
 2 Просмотров: 2304
Кровь стынет: показали фото и видео жуткого ДТП
Кровь стынет: показали фото и видео жуткого ДТП
 Просмотров: 2304
На Донбассе потери: военные сообщили неутешительные новости
На Донбассе потери: военные сообщили неутешительные новости Просмотров: 1350
Больше всего комментируют
16
Нардепы предлагают лишить почетных званий артистов, которые предали Украину
11
Заявили о возможности войны на Балканах
4
"Угрожали сделать из него овоща" - что заставило Сенцова прекратить голодовку
3
Кума Порошенко раскритиковала закон о языке
3
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Голосов: 26640
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua