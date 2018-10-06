В Киеве ограничат движение транспорта и вход на трех станциях метро

7 октября в центре Киева будет ограничено движение автомобилей, велосипедов и общественного транспорта, вечером в воскресенье возможно ограничение на вход на три станции метрополитена.

Изменения в работе наземного общественного транспорта будут действовать с 8:00 до 16:00 на время проведения спортивно-массового мероприятия "Wizz Air Kyiv City Marathon", сообщили в КП "Киевпастранс"

"С начала движения 6 октября в 8:00 7 октября и с 16:00 ориентировочно до 21:00 7 октября, во время перекрытия движения транспорта по улице Крещатик, движение автобусов маршрутов №№ 24, 114 организуется по трассе движения выходного дня", - сообщили в КП.

Автор: КП "Киевпастранс"

Пробег будет организован по маршруту: Майдан Незалежности - ул. Грушевского - Петровская аллея - Парковая дорога - аллея Героев Крут - ул. Лаврская - б-р Дружбы народов - мост Патона - просп.Соборности (до ул. Березняковская) - мост Патона - б-р Дружбы народов - ул.Большая Васильковская - ул.Крещатик - Владимирский спуск - ул.Петра Сагайдачного - Контрактовая пл. - ул.Константиновская - ул.Фроловская - ул.Хоревая - ул.Константиновская - ул.Верхний Вал (до Набережно - Крещатицкой) - ул.Нижний Вал - ул.Волошская - ул.Введенская - ул.Константиновская - ул.Нижний Вал - ул.Глыбочицкая - Глыбочицкий проезд - ул.Вячеслава Чорновола - ул.Златоустовская - ул.Павловская - ул.Владимира Винниченко - ул.Обсерваторная - ул.Сечевых Стрельцов - ул.Большая Житомирская - ул.Владимирская - ул.Десятинная - Михайловская пл. - ул.Трехсвятительская - парк Владимирская горка - Михайловская пл. - Владимирский проезд - ул.Владимирская - б-р Тараса Шевченко - ул.Победы (до Воздухофлотского путепровода) - ул.Победы - ул.Саксаганского - ул.Льва Толстого - ул.Жилянская - ул.Большая Васильковская - ул.Крещатик - Майдан Незалежности.

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В связи с этим временно приостановят движение автобусы маршрутов №5, 24, 55, трамваи маршрутов №14, 15, 18, изменения вносятся в работу автобусов маршрутов №20, 51, 53, 62, 69, 72, 114, 115, 118, 119, троллейбусов маршрутов №3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 19Д, 32, 33, 38, 40, 43, 50 и трамваев маршрутов №12, 16, 19.

Кроме того, в столичном метрополитене сообщили, что вечером 7 октября после окончания футбольного матча между ФК "Динамо" и "Олимпик" на НСК "Олимпийский" возможно ограничение на вход к станциям "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".