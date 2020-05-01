В Киеве обнаружили еще два очага коронавируса

Коронавирус обнаружили в общежитиях на улице Бажана и Бойчука в столице. Оба общежития закрыли на карантин. Фото: reuters

По состоянию на пятницу, 1 мая, сразу в двух столичных общежитиях обнаружены очаги коронавируса. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в Киеве обнаружены очаги заболевания еще в двух общежитиях - на улице Бажкова (1 случай и 60 контактных лиц) и на улице Бойчука (5 случаев и контактные лица - все жители). Оба общежития закрыли на карантин.

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"В обоих зданиях общежитий осуществляют дезинфекционные мероприятия. Больных госпитализировали в больницу. А те, кто с ними контактировал - на самоизоляции, под контролем". - добавил Кличко.

За последние сутки в Украине зафиксировано 455 новых случаев Covid-19, общее количество зараженных - 10 861 человек. Жертвами коронавируса стали уже 272 больных, 1413 пациентов выздоровели.