В Киеве на Подоле сбили вражеский беспилотник, возник пожар

В Киеве на Подоле сбили российского беспилотника.

В результате загорелось здание Ощадбанка. Об этом сообщает ассистент министра МВД Антон Геращенко.

По предварительной информации, в этом районе слышали взрыв. Жертв и пострадавших нет.

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"В российском фашистском беспилотнике, упавшем на улице Хорива, был килограмм взрывчатки (пластида) с металлическими шариками. Судя по всему, это был дрон-камикадзе модели "Куб", который из-за рукожопства своих конструкторов и эксплуатанта не выполнил поставленную задачу. Судя по технических данных, он может переносить до 3 кг груза", – отметил Геращенко.

Шесть ракет выпустил враг по Василькову утром 12 марта. Били по военному аэродрому. Поврежден склад с боеприпасами. Детонируют снаряды.