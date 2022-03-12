В Киеве на Подоле сбили вражеский беспилотник, возник пожар

 
Ексклюзивы
1/5
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1458
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 2754
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 6498
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7176
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Просмотров: 94998
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6644
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2430
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2790
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6606
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2268
Фото
Все фото
3
9
9
5
6
Посчитали потери россиян с начала вторжения
Посчитали потери россиян с начала вторжения
Люди прячутся в метро Харькова от российских бомб: фото
Люди прячутся в метро Харькова от российских бомб: фото
В Киеве на Подоле сбили вражеский беспилотник, возник пожар
В Киеве на Подоле сбили вражеский беспилотник, возник пожар
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки от ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки от ВСУ
Показали ужасающие фото разрушенных домов после вражеских обстрелов
Показали ужасающие фото разрушенных домов после вражеских обстрелов
Видео
Все видео
В Василькове уничтожили аэропорт: попали восемь ракет
В Василькове уничтожили аэропорт: попали восемь ракет
Украинские военные разгоняют российскую бронетехнику как тараканов: видео
Украинские военные разгоняют российскую бронетехнику как тараканов: видео
"Нах*й твою армию. Не рви задницу" - перехваченные разговоры оккупантов
"Нах*й твою армию. Не рви задницу" - перехваченные разговоры оккупантов
Митинг в Мелитополе: местные жители требуют от оккупантов выпустить мэра (обновлено)
Митинг в Мелитополе: местные жители требуют от оккупантов выпустить мэра (обновлено)
Тероборона Сумщины голыми руками остановила 3 танка РФ и артилерию: плюс двое 200-х
Тероборона Сумщины голыми руками остановила 3 танка РФ и артилерию: плюс двое 200-х
Интервью
1/5
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 279
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 2952
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 3789
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8829
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Постепенно Россия будет превращаться в Северную Корею – военный аналитик
Просмотров: 3204
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 684
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
суббота, 12 марта 2022 09:47

В Киеве на Подоле сбили вражеский беспилотник, возник пожар
9

  Комментировать

В Киеве на Подоле сбили российского беспилотника.

В результате загорелось здание Ощадбанка. Об этом сообщает ассистент министра МВД Антон Геращенко.

По предварительной информации, в этом районе слышали взрыв. Жертв и пострадавших нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы

"В российском фашистском беспилотнике, упавшем на улице Хорива, был килограмм взрывчатки (пластида) с металлическими шариками. Судя по всему, это был дрон-камикадзе модели "Куб", который из-за рукожопства своих конструкторов и эксплуатанта не выполнил поставленную задачу. Судя по технических данных, он может переносить до 3 кг груза", – отметил Геращенко.

Фото: t.me/uniannet
Фото: t.me/uniannet
Фото: t.me/uniannet
Фото: t.me/uniannet
Фото: t.me/uniannet

Шесть ракет выпустил враг по Василькову утром 12 марта. Били по военному аэродрому. Поврежден склад с боеприпасами. Детонируют снаряды.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве на Подоле сбили вражеский беспилотник, возник пожар». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
20
 Просмотров: 94989
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ Просмотров: 67381
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
 Просмотров: 42988
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки от ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки от ВСУ
5
 Просмотров: 35849
&quot;Здесь по кайфу люди живут&quot; - перехвачен разговор оккупанта
"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта
 Просмотров: 29337
Общество
Аэропорт в Василькове полностью уничтожили: попали восемь ракет
Аэропорт в Василькове полностью уничтожили: попали восемь ракет
"Дрожал весь Кропивницкий" - агрессоры ударили по аэродрому Канатово
"Дрожал весь Кропивницкий" - агрессоры ударили по аэродрому Канатово
Оккупанты ударили по городам из бомбардировщиков - Генштаб
Оккупанты ударили по городам из бомбардировщиков - Генштаб Просмотров: 3915
Посчитали потери россиян с начала вторжения
Посчитали потери россиян с начала вторжения
3
 Просмотров: 5028
Украинские военные разгоняют российскую бронетехнику как тараканов: видео
Украинские военные разгоняют российскую бронетехнику как тараканов: видео
 Просмотров: 531
Больше всего комментируют
3
Ермак вспомнил, где был с Зеленским в первые часы войны
3
"Методы Гитлера и Сталина": кадыровцы стреляют по захватчикам, которые отступают
3
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ
2
Путин начал посадкам ФСБ за провал своего "блицкрига" - СМИ
1
Россия выдвинула условие Украине для завершения войны
Голосов: 60284
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть