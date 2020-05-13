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среда, 13 мая 2020 09:32

В Киеве масштабная акция автоперевозчиков - карта заблокированных улиц

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В Киеве масштабная акция автоперевозчиков - карта заблокированных улиц
В центре Киева автоперевозчики требуют открыть внутренние и международные перевозки. Фото: PavlovskyNews

Утром 13 мая в центре Киева представители автоперевозчиков перекрывают движение с намерением протестовать против запрета на междугородные и международные перевозки.

Об этом сообщает Telegram канал PavlovskyNews.

"На Европейскую площадь съезжаются автобусы со всей страны. Перевозчики готовятся к масштабному митингу. Судя по заявлению водителей, они будут добиваться от Кабмина разрешения на внутренние и международные перевозки. Люди жалуются, что из-за запретов им нечем кормить своих родственников. Акция назначена на 10:00. Столичным жителям следует быть готовыми к большим пробкам", - говорится в сообщении.

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Автобусы прибывают что центр Киева, блокируя улицы. Сервис Google Maps в режиме реального времени приводит данные о перекрыты участки.

Во втором квартале 2020 снизятся номинальные и реальные доходы украинцев. Так в январе-феврале 2020 средняя номинальная заплата росла высокими темпами (16% г/г). Впрочем, уже в марте темпы ее роста снизились до 12% г/г, а в отдельных видах деятельности, влияние карантина на которые сказалось больше всего - в гостиничноресторанном бизнесе, авиационном транспорте - даже снизилась. Об этом говорится в "Инфляционную отчете" экспертов Национального банка Украины.

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