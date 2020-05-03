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воскресенье, 03 мая 2020 19:10

Реальные доходы украинцев снизятся из-за коронавируса - НБУ

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Реальные доходы украинцев снизятся из-за коронавируса - НБУ
Фото: Reuters

Во втором квартале 2020 снизятся номинальные и реальные доходы украинцев.

Так в январе-феврале 2020 средняя номинальная заплата росла высокими темпами (16% г/г). Впрочем, уже в марте темпы ее роста снизились до 12% г/г, а в отдельных видах деятельности, влияние карантина на которые сказалось больше всего - в гостиничноресторанном бизнесе, авиационном транспорте - даже снизилась. Об этом говорится в "инфляционную отчете" экспертов Национального банка Украины, передает УНН.

По оценкам НБУ, карантинные ограничения, скорее всего, также сказались на неформально занятых работниках (в 2019 году уровень неформальной занятости составлял 21%).

При этом, по прогнозам экспертов, во II квартале 2020 года меньшие доходы от оплаты труда будут частично компенсированы увеличением социальных пособий.

"Во втором квартале 2020 года рост оплаты труда замедлится как за счет более медленного роста средней заработной платы, так и за счет снижения количества занятых. Однако запланированное расширение программ социальной защиты позволит смягчить негативные последствия кризиса", - говорится в отчете.

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В НБУ в этом контексте напоминают о принятом законе для обеспечения социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавируса. Он, в частности, предусматривает предоставление помощи по частичной безработице для работников малых и средних предприятий. Кроме того, на период действия карантина и в течение месяца после его окончания, увеличен минимальный размер пособия по безработице, отмечают в Нацбанке.

Также специалисты напоминают об усилении соцзащиты пенсионеров: постановлением КМУ предусмотрено повышение пенсионных выплат пенсионерам старше 80 лет, проведение индексации пенсий с 1 мая и другие отдельные повышения.

"Это поддержит высокие темпы роста пенсий во II квартале", - отмечают эксперты.

Кроме того, по прогнозам НБУ, вероятно, влияние кризиса будет мягче на те виды деятельности, спрос на которые во время карантина увеличился, в частности услуги доставки, телекоммуникаций и связи.

"Однако в целом во II квартале показатели номинальных и реальных располагаемых доходов населения ухудшатся", - говорится в отчете.

ВВП Украины во втором квартале 2020 снизится на 11%. Карантинные мероприятия и сокращения глобального спроса приведут к такому снижению уровня ВВП, прогнозируют в Национальном банке Украины.

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03
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