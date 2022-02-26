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Спецтема: Напад Росії на Україну

В каждый город въехали "спящие группы" кафиров. Как их выявить

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В каждый город въехали &quot;спящие группы&quot; кафиров. Как их выявить
Задержанные российские оккупанты. Фото: gsminfo.com.ua

Украинцев призывают обнаруживать и сообщать в полицию о "спящих группах" российских оккупантов, корректирующих вражеский огонь и действующих в составе диверсионных групп. В частности, риэлторов просят информировать полицию о похожих на россиян мужчинах, заселявшихся в квартиры группами.

"На территорию Украины в каждый населенный пункт заехали "спящие группы". Указанные лица снимали квартиры проживали там и ждали времени "Ч". В основном квартиры снимали пользуясь услугами риэлторов. В населенных пунктах (городах) у риэлторов существуют свои рабочие чаты. Просьба к риэлторам и всем гражданам, если у вас есть информация о лицах мужского пола похожих на россиян, которые группами по 2-3 человека снимали жилье в период с декабря 2021 года по настоящее время, звонить по номеру 0679839403 или на 102", - говорится в сообщении.

Указанные лица сейчас используются в качестве корректировщиков огня и диверсионных групп и могут быть вооруженными, добавляют в сообщении.

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Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по вероломному убийству шести человек и причинению тяжелых травм ребенку в результате совершенного агрессором обстрела 26 февраля в Киевской области. При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

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