В Карпаты пришла настоящая зима: снег и -4°C

Утром 22 сентября погода в Карпатах стала зимней. На горе Поп Иван Черногорский выпал снег, а видимость ограничена.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 08:35 на горе Поп Иван Черногорский облачно, падает снег", - говорится в посте.

Столбики термометров показывают -4°C. Северо-западный ветер на вершине горы достигает 3-4 м/с.

Автор: facebook.com/chornogora.rescue112 Гору Поп Иван притрусило снегом

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Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор украинских Карпат, высотой 2028 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. В среду, 22 сентября, дождей станет больше, а в Карпатах возможен снег. Холодные ощущения усилит северо-западный ветер с сильными порывами. Существенно потеплеет лишь в следующие выходные.