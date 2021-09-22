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среда, 22 сентября 2021 09:54

В Карпаты пришла настоящая зима: снег и -4°C

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Утром 22 сентября погода в Карпатах стала зимней. На горе Поп Иван Черногорский выпал снег, а видимость ограничена.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 08:35 на горе Поп Иван Черногорский облачно, падает снег", - говорится в посте.

Столбики термометров показывают -4°C. Северо-западный ветер на вершине горы достигает 3-4 м/с.

Автор: facebook.com/chornogora.rescue112
  Гору Поп Иван притрусило снегом
Гору Поп Иван притрусило снегом

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Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор украинских Карпат, высотой 2028 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

В среду, 22 сентября, дождей станет больше, а в Карпатах возможен снег. Холодные ощущения усилит северо-западный ветер с сильными порывами. Существенно потеплеет лишь в следующие выходные.

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