В Карпатах выпало 15 см снега

В Карпатах намело 15 см снега. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook

В Карпатах ухудшилась погода.

Выпало 15 см снега, об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

Также спасатели говорят о метели.

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"По состоянию на 8:00 07.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -3, ветер северо-западный 14-15 м / с, облачно, метель, ограниченная видимость до 20м. Выпало 15 см снега", - говорится в сообщении .

За последние дни в Украине резко испортилась погода. В частности, сегодня объявлено штормовое предупреждение и мокрый снег в западных областях. Синоптик Укргидрометцентра прогнозируют сегодня похолодание и дожди во всех областях.

7 мая в разных частях Украины будут наблюдаться чуть ли не все существующие погодные явления. От дождей с грозами и штормовым ветром до снега с морозами. Погодные капризы будут обусловлены циклоном и атмосферными фронтами.