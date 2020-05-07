Дожди, грозы, снег, морозы: погода в Украине на 7 мая

Сегодня в Украине ожидаются дожди со снегом. Фото: Укринформ

7 мая в разных частях Украины будут наблюдаться чуть ли не все существующие погодные явления. От дождей с грозами и штормовым ветром до снега с морозами.

Погодные капризы будут обусловлены циклоном и атмосферными фронтами, пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Днем область неустойчивой погоды переместится восточнее. Наиболее вероятны сильные дожди вдоль полосы Киевщина-Житомирщина-Виннитчина - вплоть до Одесской области.

В западных областях местами возможны небольшие осадки.

7 мая ветер в Украине ожидается северо-западного и западного направлений. В западных регионах, местами на севере, юге и в центре возможны штормовые порывы.

Днем в основном по стране будет +8...+14 градусов, в центре, на юге и на Сумщине - +12...+17 градусов, в восточных областях - +15...+20.

В Киеве день выдастся влажный и холодный. Пройдет дождь, днем температура поднимется до ​​+10...+13.

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Потепление начнется 9-10 мая. Однако волны холода еще накроют Украину в середине следующей недели.