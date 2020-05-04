В Карпатах выпал снег

4 мая 2020 года в 08:30 на одной из самых высоких вершин Карпат, горе Поп Иван, выпал небольшой снег.
Также наблюдается облачность, сообщает Черногорский поисково-спасательный пост в Facebook.
Видимость ограничена до 40 м. Ветер западный 17 м/сек.
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Температура воздуха -2°С.
Падает мелкий снег. Метель.
Гора Поп Иван - одна из самых высоких вершин Украинских Карпат, высотой 2020,5 м. Расположена на юго-восточном конце главного хребта массива Черногора, на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
Страну накроют сильнейшие дожди с грозами и идет небольшое похолодание. На Западной Украине дожди с грозами не помешают воздуху прогреться до 14-19°С. А вот ночью похолодает до 6-11°С.
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