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пятница, 24 сентября 2021 09:43

В Карпатах ухудшилась погода, туристам советуют не выходить в горы

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В Карпатах ухудшилась погода, туристам советуют не выходить в горы
Видимость в горах ограничена, падает дождь со снежной крупой. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Сегодня в Карпатах поднялся штормовой ветер. На горе Поп Иван Черногорский падает мелкий дождь со снежной крупой, а видимость ограничена.

Туристам советуют воздержаться от выхода в высокогорье из-за осложнения погодных условий, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"24 сентября на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 70 метров", - отмечают спасатели.

Температура воздуха составляет 0°С, ветер юго-западный 20-24 м/с с порывами до 30 м/с.

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Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор украинских Карпат, высотой 2028 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. В этом году 22 сентября там выпал первый снег, а 21 сентября ударили первые морозы. Похолодало до -6°С, это была самая низкая температура воздуха в сентябре.

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