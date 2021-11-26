В Карпатах ударил мороз и намело снега: впечатляющее фото

В Карпатах 26 ноября выпал снег, облачно и ограниченная видимость.

Юго-западной ветер достигает 12-13 м/с, сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.

"По состоянию на 07:40 на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составляет -4°С", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/chornogora.rescue112 Карпаты засыпало снегом

Поп Иван Черногорский или Черная Гора - одна из самых высоких гор украинских Карпат высотой 2028 м. Расположена на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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26 ноября в Украине объявили штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер с удержанием до конца суток. Ночью и утром 27 ноября порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. На высокогорье Карпат - 25-30 м/с. Первый уровень опасности, желтый.